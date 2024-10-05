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Спички - не игрушка

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"Скоро и в США начнётся": Пугачёва и компания кинулись врассыпную из Израиля. "Новая родина" получила "чёрную метку"

"Скоро и в США начнётся": Пугачёва и компания кинулись врассыпную из Израиля. "Новая родина" получила "чёрную метку"

"Скоро и в США начнётся". Алла Пугачёва и компания кинулись врассыпную из Израиля. "Новая родина" либералов-релокантов уже получила "чёрную метку"? Не секрет (да, наверное, и не сюрприз), что значительная часть сбежавших из России после 24 февраля 2022 года представителей либеральной культуры и шоу-бизнеса обосновалась в Израиле.

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