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Царьград

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Антон Алиханов объявил о расширении программы "квоты под киль"

Антон Алиханов объявил о расширении программы "квоты под киль"

На ВЭФ 2026 министр Антон Алиханов объявил о расширении перечня рыбопромысловых судов в программе "квоты под киль", получив поддержку от Дмитрия Патрушева.

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