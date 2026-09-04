Задели японские чувства

Задели японские чувстваЯпония попросила убрать с памятника символ Японии, чтобы не вспоминать поражение ЯпонииГенеральное консульство Японии в Хабаровске потребовало убрать с монумента хризантему.
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