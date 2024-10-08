Неизбежный ответ: Израилю можно, а по Израилю нельзя?

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лина любимцева

Этому Израилю уже давно нужно рожу начистить, чтобы не лезли ко всем. А то развоевались во все стороны.Оборзели уже в конец... УЖЕ ОДИН РАЗ РАЗОГНАЛИ ИЗРАИЛЬ ЗА ТО ЖЕ САМОЕ?!!... Да... дураки ничему не учатся и выводов не делают... Пусть лучше сидят тихонько, молятся своему сатане, и не дергаются!!!