REUTERS/Louisa Gouliamaki Когда Израиль убил в Тегеране приехавшего на похороны президента Ирана главу политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Ханию, Иран никак не ответил на вопиющее нарушение своего суверенитета.
Неизбежный ответ: Израилю можно, а по Израилю нельзя?
Комментарии
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лл
лина любимцева
Этому Израилю уже давно нужно рожу начистить, чтобы не лезли ко всем. А то развоевались во все стороны.Оборзели уже в конец... УЖЕ ОДИН РАЗ РАЗОГНАЛИ ИЗРАИЛЬ ЗА ТО ЖЕ САМОЕ?!!... Да... дураки ничему не учатся и выводов не делают... Пусть лучше сидят тихонько, молятся своему сатане, и не дергаются!!!
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17 час.
Eduard
Верно!Безнаказаность порождает новые преступления.Иран промолчал,по нему опять врезали!
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16 час.
Eduard
Причем самое наглое,что Израиль как и Украина "жертву" из себя корчит,хотя никогда Иран просто так Израиль не обстреливал!
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16 час.
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