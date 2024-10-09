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Театр абсурда

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  • sss
    америкосов не жалко ни капелюшечки...300 солдат без па...
  • radiofree
    И эти твари называют нас фашистами.Да на них клейма некуда ставить ублюдки,марадёры,изверги расстреливающие мирных гр...300 солдат без па...
  • Tamara Goncharuk
    Надо собирать знамёна этих нацистов и 9 Мая на параде в честь 80-летия Победы побросать их на Красной Площади, как в ...300 солдат без па...

Запад очередной раз предлагает Вучичу ввести санкции против России

Запад очередной раз предлагает Вучичу ввести санкции против России

Политнавигатор Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что пока еще не определился с тем, будет ли участвовать в Саммите поддержки Украины странами Юго-Восточной Европы, который должен состояться 9 октября в хорватском Дубровнике.

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