Комитет Думы одобрил отмену пошлины за бесплатно переданную в зону СВО технику

Комитет Государственной думы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об отмене государственной пошлины за регистрацию безвозмездно переданной техники в зону проведения специальной военной операции.
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