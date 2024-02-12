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Комитет Думы одобрил отмену пошлины за бесплатно переданную в зону СВО технику

Комитет Думы одобрил отмену пошлины за бесплатно переданную в зону СВО технику

Комитет Государственной думы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об отмене государственной пошлины за регистрацию безвозмездно переданной техники в зону проведения специальной военной операции.

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