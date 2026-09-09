Тематический поезд МГТУ «Станкин» будет курсировать через станцию метро «Тимирязевская»

Московский метрополитен совместно с Московским государственным технологическим университетом (МГТУ) «Станкин» запустил на Серпуховско-Тимирязевской линии метро новый тематический поезд, посвященный почти вековой истории вуза.
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