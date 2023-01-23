Военное обозрение

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Эммануэль Макрон назвал три условия, при которых Франция рассмотрит вопрос поставки на Украину танков Leclerc

Эммануэль Макрон назвал три условия, при которых Франция рассмотрит вопрос поставки на Украину танков Leclerc

Франция пока не приняла никакого решения по возможной поставке танков Leclerc на Украину, но не исключает, что Киев все же получит какое-то количество французских весьма дорогостоящих машин.

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