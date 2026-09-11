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Калужские новости

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Суд принял иск «Абсолют Банка» к «Сити Строй Групп» на 30 млн рублей

Суд принял иск «Абсолют Банка» к «Сити Строй Групп» на 30 млн рублей

Арбитражный суд Санкт-Петербурга принял иск на 30 млн рублей к компании «Сити Строй Групп», провалившей расчистку Яченского водохранилища в Калуге.

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