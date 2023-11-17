Не делай так! Вредный лайфхак по разморозке стекла автомобиля

Вот так не нужно делать ни в коем случае. Не все йогурты и лайфхаки одинаково полезны. Более того, даже один вредный совет (давай назовем его квазилайфхаком) может навредить сильнее, чем целая упаковка просроченных йогуртовых продуктов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии