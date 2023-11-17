Не делай так! Вредный лайфхак по разморозке стекла автомобиля

Вот так не нужно делать ни в коем случае. Не все йогурты и лайфхаки одинаково полезны. Более того, даже один вредный совет (давай назовем его квазилайфхаком) может навредить сильнее, чем целая упаковка просроченных йогуртовых продуктов.