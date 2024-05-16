День голосования в России назначен на 8 сентября 2024 года

В России объявлен единый день голосования – 8 сентября. Центральная избирательная комиссия РФ определила этот день как дату проведения почти 4000 избирательных кампаний различного уровня и референдумов в 83 регионах страны.
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