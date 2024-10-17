Американских рейнджеров поймали в ловушку под Курском: восемь уничтожены, трое опознаны

IMAGO\Malte Ossowski/SVEN SIMON\www.imago-images.de\Global Look Press 40,8K прочтений Вчера Рейнджеры должны были первыми проникнуть на российскую территорию, чтобы создать плацдарм для основного наступления.
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