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  • Сергей Ковалев
    никто не считает, что "сильные идеи" прерогатива РАН? нет? не правильнее ли будет бабки всех этих непонятных форумов ...Форум АСИ «Сильны...
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Форум АСИ «Сильные идеи для нового времени»

Владимир Владимирович Путин принял участие в пленарном заседании четвёртого ежегодного форума «Сильные идеи для нового времени» автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

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Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
никто не считает, что &quot;сильные идеи&quot; прерогатива РАН? нет? не правильнее ли будет бабки всех этих непонятных форумов занести в развитие РАН России для её эффективной работы?.. смущает вся возня на низовых уровнях, и в фас, и в профиль скорее напоминающая морковку перед носом пипла без какого-то знАчимого эффекта в натуре. породили Сириусы всякие, что хорошо, но нет ни базового качественного образования, ни высшего, см. куда Россия скатилась... какие-то отвлекухи без явной системной работы над конкретным вопросом.
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