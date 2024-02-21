Владимир Владимирович Путин принял участие в пленарном заседании четвёртого ежегодного форума «Сильные идеи для нового времени» автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».
Форум АСИ «Сильные идеи для нового времени»
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Сергей Ковалев
никто не считает, что "сильные идеи" прерогатива РАН? нет? не правильнее ли будет бабки всех этих непонятных форумов занести в развитие РАН России для её эффективной работы?.. смущает вся возня на низовых уровнях, и в фас, и в профиль скорее напоминающая морковку перед носом пипла без какого-то знАчимого эффекта в натуре. породили Сириусы всякие, что хорошо, но нет ни базового качественного образования, ни высшего, см. куда Россия скатилась... какие-то отвлекухи без явной системной работы над конкретным вопросом.
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