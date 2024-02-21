Форум АСИ «Сильные идеи для нового времени»

СК

Сергей Ковалев

никто не считает, что "сильные идеи" прерогатива РАН? нет? не правильнее ли будет бабки всех этих непонятных форумов занести в развитие РАН России для её эффективной работы?.. смущает вся возня на низовых уровнях, и в фас, и в профиль скорее напоминающая морковку перед носом пипла без какого-то знАчимого эффекта в натуре. породили Сириусы всякие, что хорошо, но нет ни базового качественного образования, ни высшего, см. куда Россия скатилась... какие-то отвлекухи без явной системной работы над конкретным вопросом.