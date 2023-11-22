Новогодние путешествия для всех: мы собрали для вас информацию о наиболее доступных вариантах  праздничных поездок

Новогодние путешествия для всех: мы собрали для вас информацию о наиболее доступных вариантах праздничных поездокВ этом году в пятерку самых популярных новогодних направлений, исходя из числа бронирований, сделанных к середине ноября, вошли курорты Краснодарского края (35 %), Кавказские Минеральные Воды (11 %), Подмосковье (7%), Белоруссия (7%), Абхазия (6%), сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).