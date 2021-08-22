В Самаре 27 августа 2021 года откроется первая круглогодичная ярмарка

В последние дни лета 2021 года в Самаре традиционно начинают работу продовольственные ярмарки. Сельскохозяйственная ярмарка, расположенная на пересечении улиц Киевской и Тухачевского, откроет свои двери для всех желающих уже в пятницу, 27 августа.