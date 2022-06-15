smi.today

2 483 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Бендер Задунайский
    Убей хохла - спаси планету !В самолетах запад...
  • HotRS
    А че Ростелекому переживать? Развития абонентских сетей нет, мало того, все по возможности уходят к другим провайдера...«Ростелеком» сдел...
  • natalia pankova
    А судя по фоткам в интернете, "этого хероя  ",ф аллоса там нет и в намеках..так.."писюн на два раза по маленькому схо...В Москве обещают ...

Встречу Нафтали Беннета с главой ЕС омрачил спор о проверке журналистов

Встречу Нафтали Беннета с главой ЕС омрачил спор о проверке журналистов

Встреча премьер-министра Нафтали Беннета с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен была омрачена спором по поводу обращения с журналистами в ее окружении, который угрожал сорвать переговоры, 15 июня сообщает The Times of Israel.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх