Встречу Нафтали Беннета с главой ЕС омрачил спор о проверке журналистов

Встреча премьер-министра Нафтали Беннета с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен была омрачена спором по поводу обращения с журналистами в ее окружении, который угрожал сорвать переговоры, 15 июня сообщает The Times of Israel.
Встреча премьер-министра Нафтали Беннета с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен была омрачена спором по поводу обращения с журналистами в ее окружении, который угрожал сорвать переговоры, 15 июня сообщает The Times of Israel.
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