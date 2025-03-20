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Политика как она есть

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Определены части мозга, необходимые для запоминания слов

Определены части мозга, необходимые для запоминания слов

Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе установили, что уменьшение объема передней и боковой частей мозга (префронтальной, височной и поясной коры, а также гиппокампа) вызывает трудности при запоминании слов.

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