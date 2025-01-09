В Раде предупредили о возможной мобилизации работников критических предприятий

Территориальные центры комплектования (ТЦК — аналог военкоматов на Украине) могут начать выдавать повестки сотрудникам критически важных предприятий после 28 февраля из-за процесса продления бронирования со стороны работодателей.
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