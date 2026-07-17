Омский застройщик Александр Антропенко взялся достраивать легендарный долгострой на Химиков, но за полгода готовность выросла всего на 5%.
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Омский застройщик Александр Антропенко взялся достраивать легендарный долгострой на Химиков, но за полгода готовность выросла всего на 5%.
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