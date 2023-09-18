Интересно, кто-нибудь посчитал, сколько их уехало? Скорее всего, да. Какие-то итоги подведены. Сложнее посчитать тех, кто остался и притаился.
Гордость за Родину - прекрасные слова Цискаридзе как ответ уехавшим и напуганным
Комментарии
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Надежда Петракова
обожаю умного,красивого,талантливого Николая Цискаридзе и радуюсь,что такие люди(слава Богу)есть в России и рядом,и близко!Респект и уважение великому таланту во всём!!!🤝👏👏👏👏🧡💕🌹🌹🌹Я в нём нисколько не сомневаюсь,верю!Верный,настоящий мужчина!Гордый Человек!!!!💕
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15 час.
Людмила Феденюк
Грузин по национальности,но самозабвенно любящий свою страну. Талантливый труженик,талант и спасибо ему за эти слова.
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12 час.
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