Гордость за Родину - прекрасные слова Цискаридзе как ответ уехавшим и напуганным

Надежда Петракова

обожаю умного,красивого,талантливого Николая Цискаридзе и радуюсь,что такие люди(слава Богу)есть в России и рядом,и близко!Респект и уважение великому таланту во всём!!!🤝👏👏👏👏🧡💕🌹🌹🌹Я в нём нисколько не сомневаюсь,верю!Верный,настоящий мужчина!Гордый Человек!!!!💕