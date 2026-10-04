Украина заложила на ВСУ в 15 раз больше, чем на образование

Главное в тезисах: Приоритет — пушки, не школы: На оборону и безопасность в проекте бюджета Украины на 2027 год заложено 4,885 трлн гривен — это 67,2% всех расходов и почти в 15 раз больше, чем на образование (328,5 млрд гривен).