Украина заложила на ВСУ в 15 раз больше, чем на образование

Главное в тезисах: Приоритет — пушки, не школы: На оборону и безопасность в проекте бюджета Украины на 2027 год заложено 4,885 трлн гривен — это 67,2% всех расходов и почти в 15 раз больше, чем на образование (328,5 млрд гривен).
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