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Голы Мбаппе принесли «Реалу» 18 очков – больше всех в сезоне Ла Лиги. «Барса» благодаря Левандовскому заработала 15 баллов

В субботу форвард сделал дубль, забив победный гол в матче с «Леганесом» (3:2). Второе место по этому показателю делят Роберт Левандовски, Айосе Перес и Анте Будимир – благодаря их мячам «Барселона», «Вильярреал» и «Осасуна» соответственно заработали в текущем чемпионате Испании по 15 баллов.

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