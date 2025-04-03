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Дмитриев: Разногласия с США решаются за столом переговоров

Дмитриев: Разногласия с США решаются за столом переговоров

Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций, в Вашингтоне подчеркнул, что разногласия между Москвой и Вашингтоном по ряду вопросов решаются через переговоры и диалог.

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