57 ДТП с участием мототранспорта произошло в Иркутске за 2024 год

С приходом тепла на дороги Иркутска выезжает все больше мотоциклистов. Однако статистика прошлого года заставляет задуматься: 57 ДТП с участием мототранспорта, 3 погибших, включая ребенка, и десятки пострадавших.
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