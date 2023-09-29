Уполномоченный в Севастополе помог фермеру сохранить грантовые средства

В аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Севастополе обратился севастопольский фермер, столкнувшийся с проблемой расторжения соглашения о предоставлении сельскохозяйственного гранта на сумму 1,8 миллиона рублей со стороны департамента сельского хозяйства и потребительского рынка г.