Уполномоченный в Севастополе помог фермеру сохранить грантовые средства

В аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Севастополе обратился севастопольский фермер, столкнувшийся с проблемой расторжения соглашения о предоставлении сельскохозяйственного гранта на сумму 1,8 миллиона рублей со стороны департамента сельского хозяйства и потребительского рынка г.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии