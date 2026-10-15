Парламентарии Кубани рассмотрели 17 законопроектов. Одобрены изменения в Трудовой, Бюджетный, Жилищный, Налоговый, Градостроительный кодексы РФ, в федеральные законы о развитии АПК, об обороте земель сельхозназначения, о Фонде содействия реформированию ЖКХ, о безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами, о семеноводстве, о недрах.