Парламентарии Кубани рассмотрели 17 законопроектов. Одобрены изменения в Трудовой, Бюджетный, Жилищный, Налоговый, Градостроительный кодексы РФ, в федеральные законы о развитии АПК, об обороте земель сельхозназначения, о Фонде содействия реформированию ЖКХ, о безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами, о семеноводстве, о недрах.
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