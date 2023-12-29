НКО рассказали об адаптации к новым условиям в течение 2023 года

Некоммерческие организации к концу 2023 года смогли адаптироваться к изменениям, вызванным началом спецоперации и санкционным давлением, свидетельствуют данные сразу нескольких исследований, имеющихся в распоряжении «Известий».
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