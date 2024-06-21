Жену президента Франции Брижит Макрон освистали на похоронах Франсуазы Арди

Люди начали улюлюкать при виде Макрон, несмотря на траурную церемонию.Супруге президента Франции Бриджит Макрон должно быть очень неприятно после случившего инцидента на траурной процессии на парижском кладбище Пер-Лашез, где прощались с актрисой Франсуазой Арди.