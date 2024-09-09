Глава Минэнерго Цивилев: к 2030 году Индия станет главным покупателем угля из РФ

Глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что на фоне сокращения угольной генерации в Китае главным покупателем российского угля уже к началу следующего десятилетия станет Индия.
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