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Сергей ВЕДЕНЕЕВ: «Зенит» устал - забьёт «Рубину» один гол, но зато победный 

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: «Зенит» устал - забьёт «Рубину» один гол, но зато победный 

РПЛ. Конкурс «Футбол-прогноз». 19-й тур Сергей Веденеев, участник конкурса в составе команды ветеранов «Зенита», полагает, что в первом матче весеннего этапа чемпионата команда Сергея Семака одержит победу над «Рубином» со счётом 1:0.

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