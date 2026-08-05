Листай.ру [СМИ]
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Листай.ру [СМИ]

768 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

«Киев после ударов выглядит, как Преисподняя!»: ВС России нанесли убийственный удар по Киеву: Новости СВО, военные сводки — интерактивная карта боевых действий на Украине, Карта СВО, военные новости

«Киев после ударов выглядит, как Преисподняя!»: ВС России нанесли убийственный удар по Киеву: Новости СВО, военные сводки — интерактивная карта боевых действий на Украине, Карта СВО, военные новости

Новости СВО, сегодня на 5 августа 2026 г. военные сводки, интерактивная карта боевых действий на Украине, Константиновка новости сегодня, на 05.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
И
Иринушка
Да после всего натворенного хохлами куева вообще быть не должно. Теперь там даже Лавры нет , мрази все осквернили и разворовали. Беречь нациков ? Зачем ?
Ответить
1 м.
Александр Пятнистый
Да правильнее еще и Львов сравнять  сземлей
Ответить
1 м.