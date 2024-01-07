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Military Watch: российские Т-80БВМ чувствуют себя в зимней грязи гораздо лучше, чем немецкие «Леопарды» ВСУ

Military Watch: российские Т-80БВМ чувствуют себя в зимней грязи гораздо лучше, чем немецкие «Леопарды» ВСУ

На днях в передовые подразделения ВС РФ на Запорожском направлении поступили модернизированные газотурбинные танки Т-80БВМ.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Русские танки,грязи, НЕ БОЯТСЯ!!!
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3 час.
Михалыч
Спасибо советским рабочим, создавшим большой запас боевой техники!
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2 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Россия...ВПЕРЁД....БРАВО
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1 час.

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