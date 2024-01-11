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"Реальное время": Казань показала экоспектакль на выставке "Россия" в Москве

"Реальное время": Казань показала экоспектакль на выставке "Россия" в Москве

Казань представила экоспектакль "Вдруг на маленькой планете" на площадке Дома Полимеров в рамках международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве, постановку организовали СИБУР и Молодежный театр на Булаке.

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