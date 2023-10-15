Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Лидер польской оппозиции заявил, что сформирует новое правительство

Лидер польской оппозиции заявил, что сформирует новое правительство

Лидер польской оппозиции Дональд Туск заявил, что сформирует новое правительство страны. После оглашения первых результатов голосования Дональд Туск заявил журналистам, что объединившись с партией «Третий путь», намерен создать новое правительство, которое, по словам главы польской оппозиции, будет «хорошим и демократическим».

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