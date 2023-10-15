Лидер польской оппозиции заявил, что сформирует новое правительство

Лидер польской оппозиции Дональд Туск заявил, что сформирует новое правительство страны. После оглашения первых результатов голосования Дональд Туск заявил журналистам, что объединившись с партией «Третий путь», намерен создать новое правительство, которое, по словам главы польской оппозиции, будет «хорошим и демократическим».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии