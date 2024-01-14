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  • svetlana
    Отличная статья! ТАРО-загадка.Русская Школа Тар...

Советы на каждый день растущей Луны до 24 января 2024 года

Советы на каждый день растущей Луны до 24 января 2024 года

Советы на каждый день растущей Луны до 24 января 2024 года Алёна Юрьева Луна — это не только загадочный источник света в ночном небе, но и влиятельный астрономический объект, который может воздействовать на различные аспекты нашей жизни.

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