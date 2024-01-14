Советы на каждый день растущей Луны до 24 января 2024 года Алёна Юрьева Луна — это не только загадочный источник света в ночном небе, но и влиятельный астрономический объект, который может воздействовать на различные аспекты нашей жизни.
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