Газета.ру

7 849 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Василий Блохин
    Преподавание не только должно быть интересным,но и правильным в отношении нашей русской истории.А то привыкли себя по...Мединский: препод...
  • Василий Блохин
    Как посмотришь,ну вся наша шваль сейчас на западе.Там бы их и оставить чертей.Журналист Карауло...
  • Василий Блохин
    А ты чего макрон хотел от США, дешёвых и вкусных пряников,дебилы ЕСоюза."Хуаньцю шибао": ...

Собчак вынесли предупреждение за незаконную рекламу алкоголя

Собчак вынесли предупреждение за незаконную рекламу алкоголя

Телеведущую Ксению Собчак уличили в незаконной рекламе алкоголя в интернете, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ московского УФАС Антимонопольная служба вынесла Собчак предупреждение по факту обнаружения незаконной рекламы.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх