Собчак вынесли предупреждение за незаконную рекламу алкоголя

Телеведущую Ксению Собчак уличили в незаконной рекламе алкоголя в интернете, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ московского УФАС Антимонопольная служба вынесла Собчак предупреждение по факту обнаружения незаконной рекламы.