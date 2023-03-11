Иск против «Барсы», допуск российских фехтовальщиков, задержан метатель банана, грант Навки, баттл Смородской и Заремы и другие новости

Всем доброе субботнее утро! Ловите главные новости спортивного мира за прошедшую пятницу 1. ЦСКА был сильнее «Северстали» (4:3) в 5-м матче серии первого раунда Кубка Гагарина, «Авангард» обыграл «Сибирь» (4:3 ОТ) и вышел во второй раунд, «Автомобилист» победил «Металлург» (6:3), «Торпедо» переиграло московское «Динамо» в овертайме (4:3).
Популярные статьи
- ПСЖ вылетел из ЛЧ, «Милан» в 1/4 впервые с 2012-го, «Торпедо» сравняло счет в серии с «Динамо», Ла Лига будет обвинителем «Барсы», Бруну останется капитаном «МЮ» и другие новости
- «МЮ» пропустил 7 голов от «Ливерпуля», ЦСКА уступил «Сочи», победы Петросян и Гуменника на Гран-при России, Ферстаппен выиграл в Бахрейне, Милонов хочет отменить Fan ID и другие новости
- Алонсо – гоночный маньяк: в 41 год сильнее и быстрее молодых, снова на подиуме! Откуда такие суперсилы?
Свежие комментарии