В Омской области зарплаты женщин-руководителей ниже мужских на 35%. Таковы результаты исследования аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В Омской области зарплаты женщин-руководителей ниже мужских на 35%. Таковы результаты исследования аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.