Кадры объективного контроля подтверждают, что украинские военные применили ударные дроны и артиллерию для атаки на автоколонну экспертами МАГАТЭ, направленной на срыв плановой ротации на Запорожской атомной электростанции.
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