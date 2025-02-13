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Минобороны России показало кадры атаки дронов ВСУ на колонну с экспертами МАГАТЭ

Минобороны России показало кадры атаки дронов ВСУ на колонну с экспертами МАГАТЭ

Кадры объективного контроля подтверждают, что украинские военные применили ударные дроны и артиллерию для атаки на автоколонну экспертами МАГАТЭ, направленной на срыв плановой ротации на Запорожской атомной электростанции.

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