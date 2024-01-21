Сальдо: две нацеленные на Крым ракеты были сбиты силами ПВО у Геническа

Две нацеленные на Крым ракеты были сбиты российскими системами противовоздушной обороны (ПВО) над Геническим округом Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
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