В Татарстане сотрудники Госавтоинспекции приехали на выписку женщины, которой помогли добраться до роддома

28 февраля 2022 года на улице Ершова к инспекторам ДПС полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по г. Казани старшему лейтенанту полиции Алмазу Бурханову и лейтенанту полиции Денису Гусарову обратилась встревоженная автоледи и попросила о помощи.
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