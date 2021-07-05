Расходы россиян на ЖКХ предложили возмещать

Телеканал 360°ПолитикаРасходы россиян на ЖКХ предложили возмещатьДепутат Госдумы Дмитрий Ионин предложил возмещать россиянам часть средств потраченных на оплату услуг ЖКХ.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьAlex НемоДепусраты с выборами совсем ум потеряли. Оно конечно понятно что нужно проявить активность чтобы народ заметил и запомнил говорящий член, но... С какой стати бюджет должен возмещать воровство в конторах ЖКХ? Просто нужно восстановить службу вроде ОБХСС контролирующую что твориться в системе ЖКХ и не только. Просто посмотрите на что тратят деньги руководители всех этих контор. По 3-4 раза в год выезжают в отпуска за границу то с женами то с любовницами. Автомобили исключительно импортные и не ниже чем БМВ (тойота или хонда для них западло!). Вот с чем разбираться надо! А это работа контор не уровня СК или ФСБ, тут нужны люди другой специализации.Комментировать
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