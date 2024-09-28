Путин всё поменял. Когда теперь применим ЯО. И что такое удар "Мёртвой рукой"

Как высказался один наш "великий политик" - М.Горбачёв: "Надо показать всему миру "Ху из ху". Если не идиоты, то должны НАС услышать.

А

Александр

никаких проблем в этом нет. Элитный или неэлитный, будет снесён аналогично другим домам законопослушных бритишей. Про то, что пора бабло, пока оно есть, возвращать в страну, было озвучено давно, об этом слышал каждый дурак. Тем более, любой владелец недвижимости там.