Впервые в истории президент России Владимир Путин провёл заседание Совета безопасности по ядерному сдерживанию публично.
Путин всё поменял. Когда теперь применим ЯО. И что такое удар "Мёртвой рукой"
Комментарии
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Владимир Петросов
Как высказался один наш "великий политик" - М.Горбачёв: "Надо показать всему миру "Ху из ху". Если не идиоты, то должны НАС услышать.
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18 час.
А
Александр
никаких проблем в этом нет. Элитный или неэлитный, будет снесён аналогично другим домам законопослушных бритишей. Про то, что пора бабло, пока оно есть, возвращать в страну, было озвучено давно, об этом слышал каждый дурак. Тем более, любой владелец недвижимости там.
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14 час.
М
Мария
Вернуть деньги назад не получится. Что упало-то пропало. Англия веками грабит весь мир. Грабежом обусловлено их богатство. У них это отработано.
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6 час.
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