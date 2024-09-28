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  • Сергей Новосельцев
    Ну этих при любой власти, в любой стране мира достаточно, как трутней в улье . В Китае казнят прилюдно на площади, а ..."Русские победили...
  • АЛЕКСАНДР Крымский
    Печаль в шароварах
  • АЛЕКСАНДР Крымский
    Нарколыге зеленой по хрен дадут ракеты он ударит по России без их разрешения потому что уже чует свой конец на висилице.Печаль в шароварах

Путин всё поменял. Когда теперь применим ЯО. И что такое удар "Мёртвой рукой"

Путин всё поменял. Когда теперь применим ЯО. И что такое удар "Мёртвой рукой"

Впервые в истории президент России Владимир Путин провёл заседание Совета безопасности по ядерному сдерживанию публично.

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Комментарии
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Владимир Петросов
Как высказался один наш &quot;великий политик&quot; - М.Горбачёв: &quot;Надо показать всему миру &quot;Ху из ху&quot;. Если не идиоты, то должны НАС услышать.
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18 час.
А
Александр
никаких проблем в этом нет. Элитный или неэлитный, будет снесён аналогично другим домам законопослушных бритишей. Про то, что пора бабло, пока оно есть, возвращать в страну, было озвучено давно, об этом слышал каждый дурак. Тем более, любой владелец недвижимости там.
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14 час.
М
Мария
Вернуть деньги назад не получится. Что упало-то пропало. Англия веками грабит весь мир. Грабежом обусловлено их богатство. У них это отработано.
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6 час.

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