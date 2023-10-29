Министр обороны Чехии призвала к выходу республики из ООН

Глава чешского оборонного ведомства Яна Чернохова призвала республику выйти из ООН, сообщает ТАСС. Как передает агентство, такое заявление с ее стороны последовало из-за принятой Генассамблеей ООН резолюции по ситуации на Ближнем Востоке, которая, по ее мнению, выражает поддержку террористам.