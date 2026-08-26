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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Кристал Пэлас» арендовал Дисаси у «Челси» до конца сезона

«Кристал Пэлас» объявил о переходе Акселя Дисаси на правах аренды из « Челси ». Арендное соглашение будет действовать до конца сезона-2026/27.

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