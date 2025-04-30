Интересная жизнь с Vera Star Интернациональные браки в России давно стали обыденностью — страна многонациональная, люди встречаются, влюбляются.
«Мать рыдала, отец называл подстилкой»: русская девушка вышла замуж за таджика и уехала в Душанбе, и вот из этого вышло
Комментарии
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S
Serg
Karmadon- может и не меньше, но это свои, православные мерзавцы, которые не будут угнетать до такой степени, да еще и всей мусульманской сворой.
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37 мин.
Добрый Кот
Нет, но это наши мерзавцы, и они у себя дома. А эти черножопые приезжают и права качают, и плюшки всякие требуют, и паспорт им подавай, а на с сво и идти не хотят, черножопый скот.
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7 мин.
ЕА
Евгений Алексеенко
«Мама кричала: "Он бросит тебя, ты останешься с ребёнком одна!" А отец... Я до сих пор помню, как он в ярости назвал меня подстилкой», — делится воспоминаниями наша героиня. В итоге Анастасия выбрала мужчину. Она и Рахмон стали жить на съемной квартире, хотя официально зарегистрировали брак только через три года — исключительно ради получения Рахмоном российского паспорта.Да,такие женщины есть подстилки и их не жаль,они сами виноваты во в сем!
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5 мин.
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