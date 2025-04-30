«Мать рыдала, отец называл подстилкой»: русская девушка вышла замуж за таджика и уехала в Душанбе, и вот из этого вышло

S Serg Karmadon- может и не меньше, но это свои, православные мерзавцы, которые не будут угнетать до такой степени, да еще и всей мусульманской сворой.

Добрый Кот Нет, но это наши мерзавцы, и они у себя дома. А эти черножопые приезжают и права качают, и плюшки всякие требуют, и паспорт им подавай, а на с сво и идти не хотят, черножопый скот.