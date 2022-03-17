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Вице-премьер Чернышенко: «У нас сэкономлено более 8 млрд рублей из-за отмены международных соревнований. Они пойдут на строительство объектов и проведение внутренних турниров»

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко рассказал о мерах поддержки российского спорта. «Правительство приложит максимум усилий для сохранения уровня российского спорта высших достижений.

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