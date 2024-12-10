Многомиллиардным проектом в Забайкалье займётся оффшорная компания

ООО «Промышленные инвестиции» получило статус резидента ТОР «Забайкалье». Эта компания займётся добычей золота и меди в Газимуро-Заводском округе края, сообщили в пресс-службе Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).
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