Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Учитель, который выводил на пятёрки целые классы: кто такой Виктор Шаталов.

Учитель, который выводил на пятёрки целые классы: кто такой Виктор Шаталов.

Представьте обычный класс — не отобранный, не «гимназический», а самый рядовой. И вот все до одного его выпускники поступают в вузы, а средний балл — почти пятёрка.

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Катерина

Виктор Фёдорович Шаталов  - гениальный  педагог.  Изучала  его  метод.  Спасибо  за  статью.  В  горбачёвские  времена много   было  учителей-новаторов.  Интересно  было в школе работать.  Вот  поэтому,  когда  поливают  грязью  Горбачёва, я  никогда не  присоединяюсь  к  хору  негодующих.