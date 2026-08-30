Учитель, который выводил на пятёрки целые классы: кто такой Виктор Шаталов.

Представьте обычный класс — не отобранный, не «гимназический», а самый рядовой. И вот все до одного его выпускники поступают в вузы, а средний балл — почти пятёрка.
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Виктор Фёдорович Шаталов - гениальный педагог. Изучала его метод. Спасибо за статью. В горбачёвские времена много было учителей-новаторов. Интересно было в школе работать. Вот поэтому, когда поливают грязью Горбачёва, я никогда не присоединяюсь к хору негодующих.