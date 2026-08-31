Правда ли в России отменят длинные новогодние каникулы

Новогодние длинные выходные могут отменить? Или урежут январские каникулы ради майских праздников? В интернете разошлись слухи о том, что привычные и любимые многими россиянами новогодние каникулы постепенно "сворачивают".
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